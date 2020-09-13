Медведев поблагодарил всех избирателей за участие в Едином дне голосования

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил всех избирателей страны за участие в Едином дне голосования. "Это очень важно, поскольку это такой краеугольный камень любого демократического государства", - подчеркнул он. Даже несмотря на пандемию коронавируса и другие трудности избирательный марафон завершился успешно, считает лидер "единороссов".

По словам Медведева, выборы были одними из самых трудных, но подготовка велась успешно, и самое главное, что даже в этих очень непростых условиях граждане пришли на избирательные участки и проголосовали. "Хочу поблагодарить всех. Конечно не только тех, кто голосовал за "Единую Россию". Вообще всех, кто сегодня участвовал в избирательном процессе", - обратился председатель ЕР к избирателям.