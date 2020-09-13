Медведев призвал сразу приступить к работе над поручениями избирателей

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев попросил кандидатов от партии, которые по итогам Единого дня голосования получат мандаты в различные органы власти, без раскачки приступить к работе над поручениями и наказами, полученными от избирателей.

"Все то, о чем были разговоры с людьми, все те предложения, идеи, наказы, с которыми обращались граждане, подлежат безусловному исполнению", - обратил он внимание в ходе видеоконференции ЕР, на которой подводились предварительные итоги прошедшей кампании. Наказов, по словам Медведева, было очень много - "сотни тысяч практически", - и теперь всем избранным "единороссам" придется в поте лица работать над их исполнением, практически сразу приступить к исполнению поручений.