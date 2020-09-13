Михеева: ОПРФ фиксирует рост наблюдателей на выборах

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева рассказала в информационном центре ЦИК РФ, что количество общественных наблюдателей с прошлого года выросло.

"Довольно большое число общественных наблюдателей мы фиксируем в этот раз. В этом году за выборами в Единый день голосования следили более 57 тысяч человек. А в 2019 году вся система общественных палат подготовила и направила на избирательные участки около 40 тысяч человек", - сообщила она.

В течение всех трех дней голосования в ОПРФ работает ситуационный центр. По словам Михеевой, волонтеры совершили более 1700 звонков наблюдателям в регионах и выявили 28 конфликтных ситуаций, а также 11 случаев несоблюдения "Золотого стандарта" наблюдения.

Напомним, "Золотой стандарт" - это документ из 53 пунктов, который Общественная палата разработала специально для Единого дня голосования. Он включает в себя контрольные вопросы, по которым общественные наблюдатели проверяют правильность выполнения избирательных процедур, а также соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора.