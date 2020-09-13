Авиация НАТО чуть ли не ежедневно появляется у воздушных границ России. Для ее перехвата в небо нередко поднимают дежурные истребители. Серьезных инцидентов это, правда, не вызывало. Но сам факт активизации таких рейдов у наших рубежей вызывает понятное беспокойство в Минобороны России.

"Ранее мы фиксировали в основном действия самолетов-разведчиков, но в последнее время возросло и количество полетов вблизи наших границ боевой авиации. Так, самолеты бомбардировочной авиации США в период с 28 августа по 4 сентября совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями", - сообщил главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин.

Он рассказал, что 28 августа на учениях НАТО Allied Sky экипажи стратегических бомбардировщиков США В-52Н, находящиеся над Черным морем и территорией Эстонии, условно ударили крылатыми ракетами по нашим объектам. "Одновременно два бомбардировщика B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", - уточнил главком.

По его словам, Россия получила уведомление о готовящихся учениях североатлантистов по военно-дипломатическим каналам 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов в НАТО не указали.

На учениях Allied Sky действовали четыре B-52H. Они пролетели над территориями 28 европейских стран НАТО. При этом американские экипажи прикрывали около 40 самолетов тактической авиации 12 стран альянса.

А 31 августа сразу три В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по Калининградской области и другим западным регионам РФ. Самолеты прошли над Нидерландами, ФРГ, Польшей и странами Балтии до эстонского полигона Тапа. Затем появились над Балтийским и Северным морями и лишь потом вернулись обратно. Чтобы не допустить нарушения воздушной границы России, в небо поднимали два истребителя Су-27.

Тренировки по боевому применению американских стратегических бомбардировщиков у границ России, по мнению Сергея Суровикина, носят явно выраженный враждебный и провокационный характер.