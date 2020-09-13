Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35,3 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице.

Михаил Мишустин: Необходимо, чтобы люди получали выплаты в полном объеме и регулярно. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Проект документа рассматривался на заседании правительства на прошлой неделе. Мишустин напомнил, что в тяжелой ситуации на рынке труда всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты, а граждане, потерявшие работу из-за коронавируса, получают дополнительную поддержку.

"Это потребовало существенных вложений федерального бюджета", - подчеркнул премьер. К сентябрю на эти цели было потрачено 109,4 миллиарда рублей - более 83 процентов от предусмотренных в бюджете. Распределение новых средств позволит обеспечить выплату пособий на 100 процентов. "Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно", - указал Михаил Мишустин.

Глава кабмина также утвердил направление дополнительных 1,7 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Пособие многодетным семья предоставляется до достижения ребенком трехлетнего возраста. Средства, подчеркнул Михаил Мишустин, будут распределены между восемью регионами. Это республики Башкортостан, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Иркутская, Ленинградская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ. "Всего в текущем году на такие выплаты в 75 регионов из федерального бюджета будет направлено более 47,5 миллиардов рублей", - напомнил премьер.

Кроме того, по итогам заседания минэнерго, минстрою и Ростехнадзору поручено осуществлять контроль за подготовкой организаций электроэнергетики и ЖКХ к прохождению осенне-зимнего периода. О результатах они должны доложить до 12 ноября.

Поддержку из федерального бюджета предоставят аэропортам в труднодоступных и северных районах страны. Данное решение утверждено председателем правительства. Ежегодно планируется выделять 4,5 миллиарда рублей. Средства получат семь казенных предприятий, которые объединяют 73 местных аэропорта и 15 посадочных площадок в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Субсидия профинансирует часть расходов на зарплаты, коммунальные услуги, обслуживание взлетно-посадочных полос и другой наземной инфраструктуры.

Тем временем

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа. Это дополнительные средства к заложенным в бюджете 22,5 миллиарда. На них приобретут еще более 15,5 миллиона доз вакцины. Проект распоряжения на прошлой неделе рассматривался на заседании правительства. Глава кабмина напомнил о поставленной президентом задаче, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа.

Официально

Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утвердив проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Налог у источника в отношении дивидендов и процентов будет увеличен до 15 процентов. Исключение сделано для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 процентов акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 процентами капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. К ним будет применяться льготный режим со ставкой 5 процентов. Это обусловлено отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов. Пересмотр договоров об избежании двойного налогообложения с другими странами ведется по поручению президента. 8 сентября такой документ подписан с Кипром.

Выплаты

В выходные вступило в силу постановление правительства о новых стимулирующих выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам бюджетных организаций, которые помогают людям с коронавирусной инфекцией.

Речь идет о врачах, медперсонале, военных и других категориях специалистов, работающих при минздраве, минобрнауки, минобороны, минтруде, минэкономразвития, а также в МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН и МГУ им. Ломоносова.

Согласно постановлению, размер выплаты будет зависеть от должности специалиста и составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода за девять месяцев прошлого года, по данным Росстата.

Наибольшие доплаты получат врачи и медработники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях - инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи - по 100% среднемесячного дохода.

Врачам первичного звена, скорой медпомощи доплатят - по 80%, среднему медперсоналу стационаров - по 50%, а младшему персоналу - по 30%.

Медсестры и фельдшеры, участвующие в оказании скорой медицинской помощи, получат по 40% от прошлогоднего среднемесячного дохода. Средний медперсонал по приему вызовов "скорой" и передаче их выездным бригадам - по 20%.

Средства на выплаты в размере пяти млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства. До 1 октября учреждениям и ведомствам поручено отчитаться об эффективном и целевом использовании направленных им средств.

Подготовила Елена Манукиян