Мишустин выделил 4,1 млрд руб на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа. Это дополнительные средства к заложенным в бюджете 22,5 млрд. На них приобретут еще более 15,5 млн доз вакцины.

Проект распоряжения на прошлой неделе рассматривался на заседании правительства. Глава кабмина напомнил о поставленной президентом задаче, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа.