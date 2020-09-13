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13.09.2020 09:48
Рубрика: Власть

Мишустин выделил 4,1 млрд руб на закупку вакцины от гриппа

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа. Это дополнительные средства к заложенным в бюджете 22,5 млрд. На них приобретут еще более 15,5 млн доз вакцины.

Проект распоряжения на прошлой неделе рассматривался на заседании правительства. Глава кабмина напомнил о поставленной президентом задаче, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа.

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