Мишустин выделил еще 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребенка

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 1,73 миллиарда рублей на выплаты на третьего и последующих детей. Ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста. Его размер зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем по стране в прошлом году составлял 10400 рублей.

Дополнительные средства распределены между восемью регионами: Башкортостаном, Северной Осетией, Удмуртией, Чувашией, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской областями и Чукотским автономным округом. Выделить их потребовалось из-за уточнения сведений о численности получателей. Всего в 2020 году на эти цели зарезервировано 47,58 миллиарда рублей.