Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил почти 1,9 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Дополнительные средства потребовались в связи с продлением меры соцподдержки еще на месяц. Общий объем финансирования уже превышает 13 миллиардов рублей.

Выплаты получают сотрудники домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Размер выплаты зависит от квалификации сотрудника, наличия или отсутствия непосредственного контакта с больными коронавирусом и варьируется в пределах 10-60 тысяч рублей. Сменный режим предусматривает постоянное нахождение в учреждении на протяжении двух недель.