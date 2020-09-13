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13.09.2020 19:13
Рубрика: Власть

Москалькова и Памфилова предложили принять меры для борьбы с партиями-спойлерами

Текст: Татьяна Замахина

Необходимо принять поправки, которые помогут бороться с партиями-двойниками и кандидатами-спойлерами. Об этом заявили председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Тему подняла Москалькова в инфоцентре ЦИК в связи с проходящими в регионах России выборами.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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- Новые партии, так называемые двойники, спойлеры, путают людей, - заявила омбудсмен. - И люди никак не поймут, все-таки за кандидата от какой партии они голосуют. И мне кажется, что это очень серьезная системная проблема, которую нужно выправлять с помощью внесения изменений в действующее законодательство.

Элла Памфилова согласилась с этой позицией, назвав использование таких политических сил "грязной технологией". "Даже не просто партии-двойники, но и однофамильцы, - пояснила она. - Я считаю, что это очень дискредитирует избирательный процесс. И я думаю, что законодателям надо подумать об этом".

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