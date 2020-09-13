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13.09.2020 20:27
Рубрика: В мире

МВД Беларуси: В Минске задержаны более 400 человек

Текст: Константин Волков

На протестной акции в Минске 13 сентября было задержано более 400 человек, об этом сообщает МВД Беларуси.

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Согласно информации правоохранительных органов республики, по состоянию на 19:00 местного времени (совпадает с московским) манифестации завершили во всех белорусских городах, кроме Минска.

Также, по сообщениям МВД Беларуси, в ходе задержания один из сотрудников милиции произвел выстрел в воздух из помпового ружья.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявило МВД Беларуси. При этом ведомство опровергло информацию об использовании светошумовых гранат, появившуюся ранее.

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