МВД Беларуси: В Минске задержаны более 400 человек

На протестной акции в Минске 13 сентября было задержано более 400 человек, об этом сообщает МВД Беларуси.

Согласно информации правоохранительных органов республики, по состоянию на 19:00 местного времени (совпадает с московским) манифестации завершили во всех белорусских городах, кроме Минска.

Также, по сообщениям МВД Беларуси, в ходе задержания один из сотрудников милиции произвел выстрел в воздух из помпового ружья.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявило МВД Беларуси. При этом ведомство опровергло информацию об использовании светошумовых гранат, появившуюся ранее.