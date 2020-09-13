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13.09.2020 18:05
Рубрика: Власть

Фото, пальцы, медосмотр

Иностранцев, находящихся в России более 30 суток, дактилоскопируют
Текст: Иван Петров
МВД России намерено обязать всех прибывающих в нашу страну более чем на 30 суток иностранцев сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование, а также заводить ID-карту, где будут храниться все данные о госте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Параллельно планируется отменить выдачу таких документов, как разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ).

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Реформы миграционного законодательства предусматриваются поправками в Закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". О грядущих нововведениях в конце прошлой недели рассказала начальник главного управления МВД по вопросам миграции генерал-лейтенант Валентина Казакова. По ее словам, старая система выдачи разрешений на временное проживание себя изжила.

Сейчас иностранцам нужно прожить с разрешением на временное проживание в России не менее года, затем гости могут претендовать на получение вида на жительство. Правоведы МВД предлагают ввести взамен три миграционных режима: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание (последние два должны заменить РВП и ВНЖ).

Что же касается мигрантов, то сейчас они, приезжая в Россию работать, обязаны получить трудовой патент. Для этого при получении миграционной карты на границе гость должен указать работу как цель визита. После этого иностранца ставят на миграционный учет по месту его проживания в России и оформляют ему трудовой патент. Эта процедура уже включает в себя и дактилоскопию, и медкомиссию, и тест на знание русского языка. Однако иностранцы, приезжающие с другими целями, "пальчики не сдают".

Единая база мигрантов позволит контролировать их поток и регулировать трудовые отношения

Кроме того, сейчас вышеуказанные правила не касаются граждан стран, входящих в Таможенный союз: Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси. Им достаточно получить разрешение на временное проживание, после чего они могут приступать к работе без всяких дополнительных документов. Предполагается же для всех ввести единые правила.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Нововведения предполагают упростить выдачу трудовых патентов и перевести их в электронную форму. Все мигранты будут внесены в единый электронный реестр, по которому работодатели могут свободно на них выходить. Для того чтобы попасть в этот реестр, приезжему нужно будет в течение 30 дней после прибытия в Россию сдать дактилоскопическую экспертизу, в том числе предоставить отпечатки пальцев, и создать собственную электронную ID-карту. При этом гость сможет в случае чего поменять цель визита, уже находясь в России. Пока такой возможности нет.

По словам Валентины Казаковой, нововведение даст иностранцам возможность "уйти от ситуации, когда он въезжает, но в силу пандемии и других обстоятельств" не может выехать. Кроме того, новации позволят работодателю не оформлять квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Он сможет отыскать необходимых работников по электронному реестру мигрантов, уже зарегистрированных в России.

В МВД надеются, что единая база мигрантов позволит контролировать их поток и регулировать трудовые отношения. Общая экспертиза сократит количество инстанций, которые нужно посетить, чтобы получить разрешение на работу в России. Наконец, благодаря этому будет проще выявлять нелегальных мигрантов.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

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