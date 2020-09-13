На базе ДОМ.РФ может появиться агрегатор жилищных программ

Агрегатор госпрограмм, касающихся жилья, предложил создать управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Комбинируя региональные и федеральные программы можно добиваться еще большей поддержки для всех категорий семей, сказал Ниденс на панельной сессии "Стратегии улучшения жилищных условий и дополнительные программы поддержки молодых семей" в рамках форума "Молодая семья".

Можно было бы собрать информацию по всем региональным программам, которые касаются жилья, на одной площадке - например, на базе консультационного центра ДОМ.РФ как института развития, считает он. "Мы подумаем, как это можно интересно показать, чтобы любой житель нашей страны вне зависимости от того, где он проживает, мог бы зайти на единый ресурс, посмотреть, какие есть региональные, федеральные программы, как они могут комбинироваться и какую в итоге поддержку со всех уровней власти он сможет получить, какой эффект от этого будет. Такая мысль родилась, и давайте попробуем вместе сделать", - сказал Ниденс.

Сейчас ипотека - наиболее популярный способ улучшить жилищные условия для граждан до 45 лет, отметил представитель ДОМ.РФ. Доля заемщиков в возрасте до 35 лет составляет почти 70%. В этом году две трети ипотек может быть выдано по программе с господдержкой (по ставке до 6,5%), отметил Ниденс.