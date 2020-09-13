ОПРФ выявила около 2 тысяч фейков о традиционном голосовании

Общественная палата РФ выявила около двух тысяч недостоверных сообщений о выборах на избирательных участках и не зафиксировала ни одного фейка о дистанционном электронном голосовании. Об этом рассказал первый зампредседателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"О традиционном голосовании Общественная палата на сегодняшний вечер выявила около 2 тыс. фейковых сообщений", - приводит ТАСС слова Малькевича.

Он отметил, что к организации процесса и технической стороне дистанционного электронного голосования на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях не было замечаний.

"И вокруг дистанционного электронного голосования в этот раз ни единого фейка, ни единого вброса, никакой ложной информации", - сказал он в воскресенье в информационном центре ЦИК.