Осака обыграла Азаренко в финале US Open

Наоми Осака из Японии стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В решающем матче она переиграла белоруску Викторию Азаренко.

Финальный матч длился почти два часа. Азаренко, вернувшаяся на корт после рождения ребенка, доминировала в первом сете. У белорусской теннисистки получалось буквально все. Итог - уверенный выигрыш партии со счетом 6:1.

Осака сделала выводы из неудачи и во второй партии смогла заметно преобразиться. Теперь уже у Азаренко начали возникать проблемы. Но Осака своего не упустила - 6:3.

В решающем третьем сете японка также оказалась сильнее - 6:3.

Для Осаки эта победа стала третьей на турнирах "Большого шлема". В 2018 году она уже выигрывала Открытый чемпионат США, а в прошлом году стала сильнейшей в Австралии.