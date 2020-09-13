Впервые в этом году для удобства и безопасности людей, чтобы избежать скопления на избирательных участках, в пятницу и субботу можно было проголосовать рядом с домом. Такие УИКи получили неофициальное название "на пеньке". В этих передвижных пунктах для голосования по требованию ЦИКа должны были быть и кабинки с ширмой, и столы для членов комиссий.

Биробиджан. 11 сентября 2020 г. Меры безопасности в автоУИКах такие же, как на обычных участках: члены комиссии - в защитных костюмах, голосующие - в масках и перчатках. Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

В Биробиджане 11-12 сентября наряду со стационарными избирательными участками работали передвижные. Так, в минувшую пятницу на улице Пионерской появился автобус избирательной комиссии № 6, имеющей достаточно большой участок. Меры безопасности на этом участке на колесах такие же, как на стационарных участках. Все члены комиссии одеты в защитные костюмы, на входе посетителям измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают индивидуальные маски, перчатки и ручки. Обязательно соблюдать социальную дистанцию.

- Из-за коронавирусной инфекции бабушки боятся лишний раз выходить из дома. Выездное голосование также важно и для людей среднего возраста, - сказала председатель УИК № 6 Анжелика Досова.

А вот у избирательной комиссии № 5 участок довольно компактный - дома расположены близко к стационарному пункту голосования. Тем не менее многие жители тоже захотели отдать свой голос на придомовой территории.

- Работу постарались организовать с учетом пожеланий избирателей. О том, что будет работать передвижной пункт, мы оповестили людей через объявления на подъездах, - рассказал председатель этой УИК Игорь Смирнов.

Одной из первых к автобусу пришла проголосовать местная жительница Людмила Чичикина.

- Это хорошая идея. Есть люди, которые не могут идти далеко на участок. И для них выборы проводятся прямо у дома. Только нужно обращать внимание на расписание, - оценила такой формат женщина.

Во всех передвижных пунктах для голосования по требованию ЦИКа должны были быть установлены кабинки с ширмой и столы для членов комиссии

В Татарстане в дни предварительного голосования также можно было проголосовать не только в больших городских автобусах, но и в палатках, установленных на детских площадках рядом с домом. Всего таких придомовых участков, одобренных ЦИКом, было более 900. Каждую палатку нужно было оборудовать по всем требованиям Роспотребнадзора и к тому же обеспечить прозрачность самого избирательного процесса. Все урны с бюллетенями опечатывали.

Новацию ЦИКа решили опробовать и в Орле: на 9 участках во дворах были установлены специальные палатки для голосования. Перечень участков, где можно было проголосовать на свежем воздухе, был определен заранее и опубликован на сайте муниципальной избирательной комиссии Орла. Как сообщила председатель УИК № 43 Орла Марина Морина, многие граждане живут далеко от избирательного участка, поэтому организовать передвижные участки для голосования было правильным решением. Оно себя оправдало: люди успели проголосовать в рабочий день, с утра.