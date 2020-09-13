Памфилова: Эту избирательную кампанию отличает конкурентность и качество

Председатель ЦИК Элла Памфилова сделала вывод, что проходящие в регионах выборы являются качественными и конкурентными.

"Кампания очень качественная, конкурентная вполне, - сказала она журналистам. - Беспрецедентно малая доля отказов в регистрации - всего 4,8%".

Она добавила, что среди партий еще меньшее количество отказов - около 3%. "Именно это создало конкурентную среду и, с другой стороны, максимальную открытость, абсолютную прозрачность", - подчеркнула председатель ЦИК.

В свою очередь член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил, что количество российских политических партий, которые могут участвовать в выборах, за год сократилось на десять. В данный момент этим правом могут воспользоваться 41 партия. Однако при общем снижении количества партий, имеющих право участия в выборах, "из тех, кто остается, большее количество партий выдвигает и регистрирует кандидатов". Таким образом, выросло "качество наряду с сокращение количества", отметил он.