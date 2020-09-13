Памфилова заявила о минимуме нарушений на сентябрьских выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о минимальном количестве нарушений на выборах в регионах 11-13 сентября.

Она уточнила, что это предварительная информация, и подводить итоги в данной сфере пока рано.

Глава ЦИК отметила, что сообщения о потенциальных нарушениях в комиссии "все разбирали".

- Много это или мало? Практически ничего. "На сейчас" нарушений мы видим очень мало по своим масштабам, а что будет дальше - посмотрим, - сказала глава ЦИК.

По ее словам, как только "официально от комиссий будут решения" по поводу известных инцидентов, в ЦИК эту статистику соберут и подведут итоги.