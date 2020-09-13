Первые партии COVID-вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Sputnik V) уже поступили в регионы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Первыми прививку предложат сделать учителям и врачам - они в группе повышенного риска. Остальным пока придется подождать. Либо стать участником пострегистрационных испытаний, это доступно только жителям столичного региона.

Перед тем как начнется вакцинация, нужно подготовить каждый ее этап: препарат требует особых условий хранения и перевозки - даже машины оснащены холодильниками, которые поддерживают необходимую температуру -18. Также, отметил Мурашко, нужно проинструктировать медиков, которые будут проводить прививки. "Посерийный контроль качества, дополнительные клинические исследования и в том числе четко работающая логистическая цепочка - все это необходимо, чтобы вакцина работала без сбоев", - пояснил министр.

Первый раз в российской истории необходимые для любого нового препарата испытания проходят так массово и открыто. За состоянием сделавших прививку будут следить врачи и разработчики вакцины. Для этого можно установить на смартфон приложение и передавать данные о самочувствии после вакцинации.

За тем, как пойдет вакцинация, будут пристально следить и за рубежом. Нашей вакциной интересуются в странах Латинской Америки, на Востоке. И не просто интересуются, но и заявляют о готовности сотрудничать. С другой - нападки на гамалеевскую вакцину продолжаются. Достаточно вспомнить недавнее открытое письмо группы западных экспертов, у которых возникли вопросы к опубликованным The Lancet результатам первых этапов клинических испытаний. Глава группы разработчиков и замдиректора НИЦ Гамалеи Денис Логунов направил в журнал ответное письмо. А специалисты обсуждали еще одну новость: о приостановке вакцины, разработанной Оксфордским университетом с фармкомпанией AstraZeneca.

Испытания оксфордского препарата были приостановлены неделю назад - у одного из добровольцев возникли осложнения. В субботу исследования возобновились. В то же время еще в августе Европейская комиссия (ЕК) заключила первое соглашение о закупке минимум 300 млн доз потенциальной вакцины против коронавируса, разработанной в Оксфорде, а также заявила о предварительных переговорах по закупке вакцин от Sanofi-GSK и Johnson & Johnson, которые также находятся на заключительной фазе клинических испытаний. Так что уже сейчас, до окончания всех положенных этапов испытаний, разработчики и производители вакцин пытаются "застолбить" себе рынки сбыта.

Мнение

Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ:

- Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед. Вместе с тем ситуация с их приостановкой показала ошибочность подхода, когда страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК. Мы неоднократно говорили о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, доказавшей свою эффективность и безопасность.

В США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин. Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V".

Мы договорились о поставках более 30 млн доз вакцины в Мексику. Интерес к ней также проявили уже пять штатов Бразилии - речь идет о трансфере российской технологии и производстве вакцины на территории других стран. Всего мы имеем предварительные заявки на 1 млрд доз.