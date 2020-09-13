"Писающего мальчика" в Брюсселе нарядили медиком

Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик" в центре Брюсселя вновь одели в маску и белый халат в знак уважения к работе медиков во время пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Ранее его уже наряжали медицинским работником.

Как завил представитель ассоциации, уже четыреста лет ухаживающей за скульптурой, переодевание - это дань уважения не только врачам, но и медсестрам, уборщикам, всем, кто работал в больницах во время пандемии и рисковал собой.

Традиция наряжать "Писающего мальчика" в различные костюмы идет с давних времен. Многие из таких костюмов потом хранятся в музее.

В Бельгии за время пандемии было зафиксировано более 87 тысяч заболевших коронавирусом, скончались около десяти тысяч человек. С начала августа в королевстве снова наблюдается рост числа инфицированных.