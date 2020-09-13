Власти Германии не предоставили материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным ни техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни российской стороне. Постпред РФ при этой организации Александр Шульгин рассказал, что, хотя в Берлине заявляли о передаче материалов в ОЗХО, техсекретариат не получил "ни результатов анализов, ни каких-либо материалов, относящихся к этому делу".

Опасения относительно вовлечения ОЗХО в эту ситуацию выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совета безопасности, он указал, что ОЗХО "становится инструментом в геополитической игре". В качестве примера он напомнил о постановочных инцидентах в Сирии, которые Запад использовал для нападок на Дамаск.

Небензя подчеркнул, что Россия "является стороной наиболее заинтересованной" в установлении фактов по ситуации с Навальным, а потому раскритиковал Берлин за неготовность сотрудничать с Россией. Он напомнил, что согласно статье 7 Конвенции о запрещении химического оружия каждое государство должно сотрудничать с другими сторонами и предоставлять все необходимое юридическое содействие. Но этого не происходит, что наводит на мысли о нежелании установить правду и "разыгрывании некой грязной игры".

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя санкционную риторику некоторых стран Запада по ситуации с блогером, заметил, что Россия "привыкла" к рестрикциям и убедилась в ненадежности западных партнеров, включая страны Евросоюза. По его словам, вместо реализации планов сотрудничества ЕС "пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется наказание России". Министр заверил, что, если Запад пойдет на новые антироссийские санкции, Москва не оставит их без ответа. Лавров также обратил внимание, что люди, которые сопровождали Навального во время произошедшего с ним инцидента, начинают "потихонечку перебираться в Германию" на фоне голословных обвинений в адрес России со стороны Берлина.

Россия "привыкла" к рестрикциям и убедилась в ненадежности западных партнеров

Следователям управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу удалось полностью установить маршрут передвижения блогера, его круг общения, а также места, который посещал Навальный и сопровождавшие его шесть человек. Полицейские смогли опросить только пятерых. Это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. "Марина Певчих, постоянно живущая в Британии и находившаяся в те дни с Навальным, уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным", - рассказали в МВД, добавив, что в настоящее время ее местонахождение устанавливается. Среди мест, где бывал Навальный - гостиница Xander Hotel и ресторан при этом отеле Velvet, съемная квартира, а также "Венская кофейня" в аэропорту Томска. "Именно в перечисленных местах блогер принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - сообщили в управлениин а транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.