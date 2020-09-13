В некоторых странах люди сами платят за себя налоги. В России за граждан платит работодатель, поэтому многие слабо представляют, как формируется бюджет, зато часто возмущаются небольшими пенсиями и пособиями. Может быть, стоит перейти на другую модель и начать учиться финансовой грамотности. Идею прокомментировали эксперты.

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

- В России основными плательщиками налогов являются предприятия - они платят за себя и за своих сотрудников, представляют услуги налоговых агентов для персонала. С одной стороны, такая практика имеет смысл, налоговой инспекции гораздо проще иметь дело с миллионом предприятий, а не с десятками миллионов граждан. Как показывает мировая практика, личная выплата налогов - это головная боль для фискальных органов, которая стоит кучу денег на содержание персонала и налоговых консультантов. С другой стороны, личное общение с налоговыми органами - прекрасная школа финансовой грамотности и гражданской ответственности.

Сегодня, когда россияне практически не участвуют в формировании госбюджета - о том, как он формируется и расходуется, в народе самые фантастические представления. Чиновники сегодня для большинства населения - это те самые "двое из ларца", поставленные на выполнение любых желаний просителя в кратчайшие сроки, а бюджет - это каша из горшочка, которой сколько угодно на всех и на все хватит.

Если заставить людей принимать участие в формировании бюджетов всех уровней за счет личной выплаты налогов, многие с удивлением обнаружат, что суммы, которые с них собирают, например, в городской бюджет, совершенно незначительны. И если они хотят жить в благоустроенном городе, налоги надо повышать или правильно перераспределять.

Для большинства населения бюджет - это каша из горшочка, которой на всех хватит

В первоначальных демократических системах существовали имущественные фильтры, и те, кто им не соответствовал, не могли участвовать в органах власти. Мы против ограничения избирательных прав населения. Но любой стране было бы лучше, если граждане стали бы более активно участвовать в формировании бюджетов за счет личной выплаты налогов. Общество, которое понимает, на что и сколько оно платит, очевидно, было бы более ответственным и стабильным.

Валерий Рязанский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике:

- Вопрос оплаты налогов - дискуссионный. С точки зрения закона, налоги в соцфонды платят не лично работающие, а работодатели. Но профсоюзы придерживаются точки зрения, что работодатели не в накладе. 22% в соцфонды - это те деньги, которые люди просто недополучают к своей зарплате.

В ряде стран по-другому: люди платят налоги сами со своей зарплаты. В принципе это одно и тоже. Просто на Западе граждане более дисциплинированные. У россиян другой менталитет: несколько поколений выросло в социальном государстве. Налоги в социальные фонды самостоятельно не перечислялись. Готовы ли мы быстро перестроиться? Думаю, нет.

Это все должно быть автоматизировано. Не каждый месяц же человек должен ходить в банк и переводить часть своей зарплаты в соцфонды. Самая большая проблема - межведомственное взаимодействие. Потребуется время, чтобы отладить цепочку между плательщиками налогов и фондами - соцстраха, медстраха, ПФР.