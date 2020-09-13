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13.09.2020 11:54
Рубрика: Экономика

Креатив в бизнесе и бизнес на креативе

Почему в российское законодательство необходимо ввести понятие креативного предпринимательства
Россия. Москва, 12 сентября 2020 года. На полях Creative Business Forum, проходящего в рамках международного фестиваля "Российская креативная неделя" в Москве, 12 сентября состоялась сессия "Нормативно-правовое регулирование: каким должен быть закон о креативных индустриях?". В ходе живой дискуссии эксперты обсудили самые острые вопросы отрасли - что такое "креативные индустрии", как определить понятие "креативное предпринимательство" и есть ли необходимость в государственном регулировании этой сферы.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain

Последнее время на самых разных уровнях звучит тезис о том, что талант - это новая нефть. Под этим лозунгом прошла и дискуссия, участие в которой приняли председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, директор АНО "Агентство креативных индустрий" Кирилл Ильичев, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. Модератором обсуждения выступил исполнительный директор комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По словам Игоря Намаконова, жизненно важные для развития креативного сектора экономики вопросы можно обсуждать исключительно в открытом формате: "Для креативных индустрий, которые держатся на талантах, особенно ценен и важен публичный диалог. Эта область экономики очень чувствительна к спорным или необоснованным шагам в регулировании". Однако прежде чем перейти непосредственно к теме дискуссии - необходимости законодательного регулирования - модератор предложил определить, что такое креативные индустрии.

Эксперты отметили, что сложный и очень разный процесс создания продукта в каждой из индустрий, которые обычно относят к креативным - в кино, музыке, дизайне, выставочном деле и так далее - затрудняет точную классификацию, из-за чего нередко составные части одного процесса (например, создание, производство и распространение креативного продукта) требуют совершенно разных видов деятельности, и как следствие - получают абсолютно разные и несвязанные коды ОКВЭД. Из-за этого, как отчетливо показала пандемия, многие предприниматели, которые совершенно точно относятся к креативному сегменту экономики, оказывались за бортом государственной поддержки.

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский предложил отойти от общих определений и опираться на экономические показатели каждого конкретного предприятия - если объем нематериальных активов бизнеса больше, чем материальных, то его автоматически можно отнести к категории креативного предпринимательства. Именно такие компании, работающие над созданием сходных продуктов, и формируют те самые кредитивные индустрии.

Только в Москве подобным видом предпринимательства занято более 400 тысяч человек, а творческим трудом занимается в два раза больше - около 900 тысяч специалистов, рассказал заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, директор АНО "Агентство креативных индустрий" Кирилл Ильичев. При этом, по словам эксперта, менее 30% предпринимателей из креативного сектора экономики были охвачены мерами государственной поддержки за время пандемии.

Сложившаяся ситуация подстегнула интерес со стороны творческого сообщества и представителей государства к вопросу о регулировании креативных индустрий. По мнению Андрея Кричевского, принятие закона, вопреки ожиданиям органов власти, скорее приведет к негативным последствиям и затормозит развитие творческого потенциала страны и его использование в качестве ресурса развития экономики: "Лидеры этих индустрий хотят поддержки государства, но не хотят госрегулирования. Невозможно зарегулировать то, что до конца пока не удается даже сформулировать, определить. Единственное, что можно вписать в такой закон, - это экономические механизмы, своего рода договоренности о способах взаимодействия между государством и креативными индустриями. То есть ввести понятие креативного предпринимательства, дать ему адекватные, подходящие именно для этого вида предпринимательской деятельности налоговые режимы, зафиксировать правила работы фондов, которые нужны, в том числе грантовой или гарантийной поддержки и так далее", - сказал он. Однако, по мнению Андрея Кричевского, для этого необходимы лишь точечные новеллы и поправки, которые вряд ли образуют самостоятельный закон.

С коллегой согласилась директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, которая также призвала срочно пересмотреть Федеральный закон № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", так как он существенно тормозит творческие процессы и "душит" креативную экономику. "Нигде в мире нет законов о креативных индустриях. Творческие люди всегда неудобны. Поэтому закон о креативных индустриях скорее всего выльется в очередной 44-ФЗ", - предостерегла Ольга Свиблова.

Поскольку самым главным ресурсом для креативных индустрий являются результаты интеллектуальной, творческой деятельности, а защита инвестиций обеспечивается правом интеллектуальной собственности, Андрей Кричевский в качестве серьезного барьера в развитии отметил общую правовую неграмотность: "Мало кто понимает, что интеллектуальная собственность - это не только те объекты и способы защиты, которые перечислены в Гражданском кодексе. Можно защищать свои права и формировать капитализацию с помощью совершенно новых методов - например, депонирования через цифровые сервисы. В том числе в различных юрисдикциях, не только в России".

В ходе дискуссии эксперты пришли к выводу, что закон о креативных индустриях нужен чиновникам на местах, чтобы регламентировать внутриаппартные процессы и дать возможность государству на разных уровнях власти без рисков осуществлять поддержку креативного бизнеса. Сами представители бизнеса выразили мнение, что необходимости в лишнем регулировании нет - креативная индустрия построена на интеллектуальной собственности, и "новое колесо" изобретать не нужно. Скорее, необходимо повысить уровень информированности предпринимателей о своих правах и привить обществу уважение к интеллектуальному труду на всех стадиях творческого процесса.

Фото: предоставлено пресс-службой IPChain
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По итогам сессии Андрей Кричевский выделил две основные проблемы, решение которых требует законодательного подхода: "Во-первых, необходимо выделить в отдельную категорию креативное предпринимательство, что позволит сфокусировать поддержку именно на таких компаниях. Во-вторых, создать общественно-государственную инфраструктуру для развития человеческого капитала, его удержания в стране и консолидации усилий профессиональных сообществ, государства в этом направлении на региональном и федеральном уровнях". Конкретные меры, позволяющие государству оказать необходимую поддержку креативным индустриям без излишнего регулирования, были подготовлены Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и направлены премьер-министру Михаилу Мишустину в мае 2020 года. С документом можно ознакомиться онлайн на официальном сайте Комитета.

Ассоциация IPChain и Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям выступили официальными партнерами Creative Business Forum, который проходит 11-13 сентября в парке Горького в Москве в рамках программы международного фестиваля "Российская креативная неделя". В ходе деловой программы Форума Ассоциация IPChain также организует специальную дискуссионную площадку IPQuorum.Creative.

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