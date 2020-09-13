Премьер Израиля утвердил в стране трехнедельный карантин

Правительство Израиля приняло решение ввести на три недели карантин в стране, начиная с 14:00 пятницы 18 сентября. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Введение столь строгих ограничений связано в приближающимися иудейскими праздниками - Рош а-Шана (еврейский Новый Год), который в этом году пришелся на 19-20 сентября, затем Йом-Кипур (27-28 сентября), Суккот (2-9 октября) и Симхат-Тора (9-11 октября).

Как отметил Нетаньяху, карантин может быть продлен в случае необходимости.

На время карантина жители могут ходить на работу, однако все остальные перемещения должны быть ограничены радиусом 500 метров от дома, сообщает израильская газета Haaretz. При этом не прекращают работу супермаркеты и аптеки. Государственные учреждения также продолжат работу, хотя и с меньшим числом сотрудников. Частные компании тоже не подлежат закрытию при условии, что они не будут принимать посетителей. Относительно посещений молитвенных собраний решение будет объявлено позднее. Бизнесу, как пообещал премьер, будет подготовлен новый пакет финансовой помощи.

В настоящее время в Израиле зафиксировано около 37,5 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1 103 человека. В том числе около 10 тысяч случаев заболевания на Западном берегу (там скончались 240 человек) и 1549 в секторе Газа.

Власти опасаются, что новая вспышка коронавируса может дестабилизировать систему здравоохранения из-за превышения пропускной способности больниц.

Новый карантин может не лучшим образом сказаться и на позициях самого Нетаньяху - его критикуют как за намерение ввести новые ограничения, так и за слишком попустительское, по мнению недовольных, отношение к угрозе распространения коронавируса в летние месяцы.