Премьер Израиля утвердил в стране трехнедельный карантин

Новости

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 23:06
Памфилова прокомментировала уголовное дело против депутата из Новороссийска 22:59
Врио главы Пермского края лидирует на выборах после обработки 70% протоколов 22:52
В Курганской области огласили предварительные итоги выборов в облдуму 22:50
В Пензенской, Брянской и Тамбовской областях лидируют действующие губернаторы 22:46
Цыбульский и Уйба лидируют в Поморье и Коми в ходе подсчета протоколов 22:35
ЦИК: На выборах в Брянской области лидирует действующий губернатор 22:30
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии 22:20
В "Единой России" заявили о победе всех партийных кандидатов на губернаторских выборах 22:14
На выборах губернатора Севастополя лидирует Михаил Развожаев 22:14
Медведев призвал сразу приступить к работе над поручениями избирателей 22:11
Минниханов лидирует на выборах президента Республики Татарстан 22:02
Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти 21:54
Медведев поблагодарил всех избирателей за участие в Едином дне голосования 21:54
СК и прокуратура начали проверку ДТП с подростками в Подмосковье 21:39
Медведев: "Единая Россия" заинтересована в абсолютно чистых выборах 21:35
ОПРФ выявила около 2 тысяч фейков о традиционном голосовании 21:32
Медведев назвал успешным выступление "Единой России" на прошедших выборах 21:26
МВД Беларуси: В Минске задержаны более 400 человек 20:27
Кокорин дебютировал за "Спартак" в дерби с ЦСКА 20:26
Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов 20:21
В ЦФО явка на дистанционном голосовании превысила 90 процентов 20:18
Михеева: ОПРФ фиксирует рост наблюдателей на выборах 20:03
Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката 20:00
Явка на выборах в Ленинградской области достигла 37 процентов 19:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 22:37
Рубрика: В мире

Премьер Израиля утвердил в стране трехнедельный карантин

Текст: Константин Волков
Правительство Израиля приняло решение ввести на три недели карантин в стране, начиная с 14:00 пятницы 18 сентября. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Введение столь строгих ограничений связано в приближающимися иудейскими праздниками - Рош а-Шана (еврейский Новый Год), который в этом году пришелся на 19-20 сентября, затем Йом-Кипур (27-28 сентября), Суккот (2-9 октября) и Симхат-Тора (9-11 октября).

Фото: iStock
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек

Как отметил Нетаньяху, карантин может быть продлен в случае необходимости.

На время карантина жители могут ходить на работу, однако все остальные перемещения должны быть ограничены радиусом 500 метров от дома, сообщает израильская газета Haaretz. При этом не прекращают работу супермаркеты и аптеки. Государственные учреждения также продолжат работу, хотя и с меньшим числом сотрудников. Частные компании тоже не подлежат закрытию при условии, что они не будут принимать посетителей. Относительно посещений молитвенных собраний решение будет объявлено позднее. Бизнесу, как пообещал премьер, будет подготовлен новый пакет финансовой помощи.

В настоящее время в Израиле зафиксировано около 37,5 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1 103 человека. В том числе около 10 тысяч случаев заболевания на Западном берегу (там скончались 240 человек) и 1549 в секторе Газа.

Фото: AFP
Страны Европы сообщили о рекордном росте ежедневных инфекций COVID-19

Власти опасаются, что новая вспышка коронавируса может дестабилизировать систему здравоохранения из-за превышения пропускной способности больниц.

Новый карантин может не лучшим образом сказаться и на позициях самого Нетаньяху - его критикуют как за намерение ввести новые ограничения, так и за слишком попустительское, по мнению недовольных, отношение к угрозе распространения коронавируса в летние месяцы.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Цыбульский и Уйба лидируют в Поморье и Коми в ходе подсчета протоколов
На выборах в Пермском крае лидирует врио губернатора Махонин
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в седьмом туре РПЛ
"Роскомос": Угроза столкновения МКС и американского спутника миновала
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом