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13.09.2020 07:02
Рубрика: Общество

Простой продукт оказался способным сжигать жир и снижать давление

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что регулярное употребление фисташек - без добавок - способствует похудению и снижению кровяного давления.

Фото: iStock
Доступная приправа оказалась способной снижать холестерин и давление

Выводы были сделаны на основе эксперимента с участием нескольких десятков добровольцев, половина из которых в течение четырех месяцев ежедневно употребляла чуть более 40 граммов фисташек. Также все добровольцы получили рекомендации по способам увеличения физических нагрузок и питанию с учетом ограничения калорийности, передает La Vanguardia.

В результате все добровольцы потеряли пять процентов от своего первоначального веса, снизив также процент жира в области талии.

- Те добровольцы, которые если фисташки, имели дополнительные преимущества. Во-первых, это снижение систолического и диастолического артериального давления. Во-вторых, у любителей фисташек зафиксировали более высокий уровень в крови антиоксиданта лютеина, альфа-каротина и бета-каротина и более здоровое соотношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам, - отметили исследователи.

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