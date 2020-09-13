ЦИК: На выборах в Брянской области лидирует действующий губернатор

По данным обработки восьми процентов протоколов УИК, большинство жителей Брянщины на выборах главы региона поддержали Александра Богомаза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на табло ЦИК. За действующего губернатора от "Единой России" проголосовало 73,6 процента избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Андрей Архицкий.

Тем временем в Смоленской области участковые избирательные комиссии обработали 2,66 процента протоколов. Здесь также лидирует нынешний глава региона, представитель ЛДПР Алексей Островский, он пока набирает 64 процента голосов. Вторым идет коммунист Андрей Митрофаненков.