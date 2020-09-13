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13.09.2020 22:30
Рубрика: Власть

ЦИК: На выборах в Брянской области лидирует действующий губернатор

Текст: Татьяна Ткачева

По данным обработки восьми процентов протоколов УИК, большинство жителей Брянщины на выборах главы региона поддержали Александра Богомаза.

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на табло ЦИК. За действующего губернатора от "Единой России" проголосовало 73,6 процента избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Андрей Архицкий.

Тем временем в Смоленской области участковые избирательные комиссии обработали 2,66 процента протоколов. Здесь также лидирует нынешний глава региона, представитель ЛДПР Алексей Островский, он пока набирает 64 процента голосов. Вторым идет коммунист Андрей Митрофаненков.

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