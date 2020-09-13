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13.09.2020 11:36
Рубрика: Общество

Для избирателей Марьино и Бабушкинского района провели акцию "Миллион призов"

Текст: Ирина Рыбникова

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел для избирателей столичных районов Марьино и Бабушкинский, где проходят довыборы в муниципальные советы депутатов. Победителей выбирали путем случайной генерации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Победители получили от одной до четырех тысяч баллов, каждый равен одному рублю. Их можно будет потратить на скидки или превратить в сертификаты для посещения торговых центров, ресторанов и кафе. Для того, чтобы воспользоваться выигрышем, нужно активировать код, пришедший по смс, на сайте акции "Миллион призов" до 14 октября. А использовать баллы можно вплоть до 31 декабря 2020 года.

"Акция впервые была проведена по инициативе предпринимателей и столичных властей в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ", - рассказал резидент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. По его словам, инициатива нашла отклик у горожан и будет продолжаться и дальше.

В регионах Общество Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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