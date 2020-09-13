Для избирателей Марьино и Бабушкинского района провели акцию "Миллион призов"

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел для избирателей столичных районов Марьино и Бабушкинский, где проходят довыборы в муниципальные советы депутатов. Победителей выбирали путем случайной генерации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Победители получили от одной до четырех тысяч баллов, каждый равен одному рублю. Их можно будет потратить на скидки или превратить в сертификаты для посещения торговых центров, ресторанов и кафе. Для того, чтобы воспользоваться выигрышем, нужно активировать код, пришедший по смс, на сайте акции "Миллион призов" до 14 октября. А использовать баллы можно вплоть до 31 декабря 2020 года.

"Акция впервые была проведена по инициативе предпринимателей и столичных властей в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ", - рассказал резидент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. По его словам, инициатива нашла отклик у горожан и будет продолжаться и дальше.