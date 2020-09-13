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13.09.2020 18:23
Рубрика: Экономика

На зарядку становись

Текст: Ирина Огилько
Порядка 600 зарядных станций для электротранспорта или в пять раз больше, чем сейчас, должны появиться в Москве за три года. Это предусмотрено проектом "Энергия Москвы", который опубликовал департамент транспорта столицы.

Как рассказали "РГ" в дептрансе, основная цель перехода города на электротранспорт - улучшение экологической ситуации. Ведь до 90 % вредных выбросов в атмосферу в столицы дают именно автомобили. Поэтому город закупает все больше электробусов. В его ближайших планах и вовсе отказаться от автобусов c двигателями внутреннего сгорания. А вот как пересадить на электромобили автомобилистов?

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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По данным аналитического агентства "Автостат", Москва даже по России пока находится лишь на третьем месте по числу электромобилей. Их в городе зарегистрировано всего 675, при том что в Приморском крае, например, - 1,2 тысячи.

"Есть две причины, почему в российских городах электромобилей гораздо меньше, чем, скажем, в той же Норвегии, где 65 процентов продаваемых машин работают на электродвигателях, - рассказал "РГ" эксперт Азат Тимерханов. - Первая - это наш суровый климат: аккумуляторы не любят холодов, теряя до 30% энергии при минусовой температуре. Вторая причина - дороговизна электромобилей. В этих условиях заинтересовать автовладельцев можно, создавая преференции: бесплатные парковки, снижая стоимость заправки, вводя льготы на покупку электромобиля и развивая инфраструктуру для их обслуживания".

Снизить цены на электромобили не в компетенции столицы, а вот построить новые зарядные станции для них в рамках благоустройства территорий ей вполне под силу. Сейчас в городе уже действуют 100 электрозарядок, правда, все они в пределах Третьего транспортного кольца. Но уже к концу года их станет вдвое больше. Появятся новые станции и в спальных районах. К 2023 году, по планам дептранса, их общее количество достигнет 600. Внешне они будут мало чем отличаться от тех же бензоколонок - такие же шланги с пистолетом. Только на табло с бегущими литрами появится монитор для оплаты зарядки.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы, открывают зарядки чаще всего возле торговых и бизнес-центров, вузов, жилых домов. Директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "Транспортной ассоциации московской агломерации" Норайр Блудян так прокомментировал инициативу городских властей: "Если эти планы реализуются, то через два-три года можно ожидать в городе роста электромобилей до 3,5- 4,5 тысячи, не считая городского общественного транспорта".

Доцент кафедры "Электротехника и электрооборудование" МАДИ Сергей Феофанов считает, что с помощью создания инфраструктуры городские власти подготавливают благодатную почву для развития электротранспорта. Но кратного увеличения численности электрокаров стоит ждать все-таки после снижения их стоимости.
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"Электромобили в процессе эксплуатации окупаются на 65-70 % быстрее, чем автомобили за счет меньшей стоимости электроэнергии, - рассказывает "РГ" Сергей Феофанов. - Ниже у них и стоимость технического обслуживания за счет экономии на моторном масле, фильтрах, свечах зажигания и прочих расходных материалов и сервисных процедурах. Сейчас основной недостаток - цена".

По его словам, многие компании, среди них и российские фирмы в Сколково, разрабатывают более дешевые и энергоемкие аккумуляторы. "В ближайшие 4-5 лет стоимость электромобилей может стать сопоставимой с обычными машинами, вот тогда и вырастет спрос", - уверен Феофанов.

В настоящее время для того чтобы рядом с домом поставить зарядку, нужно обратиться на портал Московского транспорта.

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