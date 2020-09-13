Каким будет новый образ Мавзолея Ленина

Как уже писала "РГ", конкурс Союза, объявленный еще 25 августа, неожиданно стал одним из главных событий минувших выходных. Его итоги должны подвести на XXVIII Международном архфестивале "Зодчество-2020" в "Гостином дворе". Дискуссии о судьбе тела вождя периодически оживают, и слово "реиспользование" стало одним из архиважных стимулов для новой полемики. Хотя в самом объявлении о конкурсе не говорилось ни о возможном сносе, ни о переносе тела, реакция была мощной.
"Провокация" - так сам факт объявления назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Подчеркну, ничего кроме презрения эти "пляски" вызвать не могут", - написал он у себя в Twitter. Никакой политики тут нет, это всего лишь творческий конкурс - так в свою очередь заявил представитель его организатора, руководитель Союза архитекторов РФ Николай Шумаков. "Мы не собираемся ни сносить его, ни выносить тело Ленина, - объяснил он. - Мы лишь пытаемся архитектурно осмыслить судьбу мавзолея". А поводом к таким рефлексиям как раз и стали периодические призывы тех или иных сил похоронить Ильича "по-человечески".
Несмотря на широчайший резонанс вокруг ленинского вопроса, конкурс все равно решено продолжать. Ведь творческое осмысление облика мавзолея - это сигнал о том, что творение выдающегося архитектора Алексея Щусева останется первозданным, рассказали "РГ" в пресс-службе творческого союза. О внешнем облике и о судьбе тела вождя речь идти не будет, конкурсантам лишь предложили продумать выставочную составляющую сооружения, которое по-прежнему свято для миллионов россиян. Одна из базовых идей - создание в мавзолее филиала музея русской архитектуры на Воздвиженке, который основал как раз Алексей Щусев. Конкурсантам предлагается представить эскиз нового облика мавзолея как полноценного выставочного зала и вариантов экскурсионного маршрута к музею на Воздвиженке.
Подавать свои заявки могут не только именитые архитекторы, но и начинающие дизайнеры, даже студенты. С точки зрения Союза архитекторов, это должно стать всенародным "мозговым штурмом", конкурсом идей, которые в будущем можно будет взять за основу реального проекта. Заявки можно подавать до 19 октября. Для этого любой гражданин России и СНГ, желающий переосмыслить образ сооружения, может откликнуться по ссылкам на сайте союза uar.ru. Лучшие работы будут экспонироваться в "Гостином дворе" на фестивале "Зодчество", главной темой которого в этом году будет "Вечность". Победители творческого соревнования будут названы 13 ноября, в заключительный день архфестиваля. Далеко не факт, что идея-победитель когда-либо будет претворена в жизнь, но у автора лучшей концепции все равно есть весьма весомый шанс надолго войти в отечественную историю.