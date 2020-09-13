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13.09.2020 20:58
Рубрика: Культура

Архиважно

Каким будет новый образ Мавзолея Ленина
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
На конкурс по реиспользованию Мавзолея Ленина на Красной площади поступило уже несколько десятков заявок. Об этом "РГ" рассказала директор по информационной политике и массовым коммуникациям Союза архитекторов России Софья Романова.
На внешний вид мавзолея посяга-тельств не будет, обещают организаторы конкурса. Фото: РИА Новости На внешний вид мавзолея посяга-тельств не будет, обещают организаторы конкурса. Фото: РИА Новости
На внешний вид мавзолея посяга-тельств не будет, обещают организаторы конкурса. Фото: РИА Новости

Как уже писала "РГ", конкурс Союза, объявленный еще 25 августа, неожиданно стал одним из главных событий минувших выходных. Его итоги должны подвести на XXVIII Международном архфестивале "Зодчество-2020" в "Гостином дворе". Дискуссии о судьбе тела вождя периодически оживают, и слово "реиспользование" стало одним из архиважных стимулов для новой полемики. Хотя в самом объявлении о конкурсе не говорилось ни о возможном сносе, ни о переносе тела, реакция была мощной.

Фото: РИА Новости
Первый Мавзолей для Ленина помогали строить нэпманы

"Провокация" - так сам факт объявления назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Подчеркну, ничего кроме презрения эти "пляски" вызвать не могут", - написал он у себя в Twitter. Никакой политики тут нет, это всего лишь творческий конкурс - так в свою очередь заявил представитель его организатора, руководитель Союза архитекторов РФ Николай Шумаков. "Мы не собираемся ни сносить его, ни выносить тело Ленина, - объяснил он. - Мы лишь пытаемся архитектурно осмыслить судьбу мавзолея". А поводом к таким рефлексиям как раз и стали периодические призывы тех или иных сил похоронить Ильича "по-человечески".

Несмотря на широчайший резонанс вокруг ленинского вопроса, конкурс все равно решено продолжать. Ведь творческое осмысление облика мавзолея - это сигнал о том, что творение выдающегося архитектора Алексея Щусева останется первозданным, рассказали "РГ" в пресс-службе творческого союза. О внешнем облике и о судьбе тела вождя речь идти не будет, конкурсантам лишь предложили продумать выставочную составляющую сооружения, которое по-прежнему свято для миллионов россиян. Одна из базовых идей - создание в мавзолее филиала музея русской архитектуры на Воздвиженке, который основал как раз Алексей Щусев. Конкурсантам предлагается представить эскиз нового облика мавзолея как полноценного выставочного зала и вариантов экскурсионного маршрута к музею на Воздвиженке.

Конкурсантам предлагается представить эскиз нового облика мавзолея как полноценного выставочного зала и вариантов экскурсионного маршрута к музею на Воздвиженке

Подавать свои заявки могут не только именитые архитекторы, но и начинающие дизайнеры, даже студенты. С точки зрения Союза архитекторов, это должно стать всенародным "мозговым штурмом", конкурсом идей, которые в будущем можно будет взять за основу реального проекта. Заявки можно подавать до 19 октября. Для этого любой гражданин России и СНГ, желающий переосмыслить образ сооружения, может откликнуться по ссылкам на сайте союза uar.ru. Лучшие работы будут экспонироваться в "Гостином дворе" на фестивале "Зодчество", главной темой которого в этом году будет "Вечность". Победители творческого соревнования будут названы 13 ноября, в заключительный день архфестиваля. Далеко не факт, что идея-победитель когда-либо будет претворена в жизнь, но у автора лучшей концепции все равно есть весьма весомый шанс надолго войти в отечественную историю.

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