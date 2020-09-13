Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева неудачно исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, который завершились на арене "Мегаспорт" в Москве.

Спортсменка призналась, что не расстраивается из-за сорванных прокатов так же сильно как раньше. И дело вовсе не в том, что другие одиночницы тоже падали на приземлении с прыжков. Смотреть на других и искать оправдание себе - не в ее характере, как сказала Медведева.

"За время своей карьеры я поняла, что плохое выступление на контрольных прокатах не означает плохого старта на соревнованиях, - заявила фигуристка журналистам. - До этапа Кубка России в Сызрани (турнир пройдет 18-22 сентября. - "РГ".) мне нужен один выходной, чтобы восстановиться".

Медведева также не стала углубляться в тему здоровья. Ранее в прессе появилась информация, что фигуристка выступала с болями в спине. "Давайте не будем про здоровье, - попросила она. - Мы делаем все возможное, чтобы состояние здоровья не мешало рабочему процессу".