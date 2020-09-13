По Москве поедут трамваи новой модели

Среди новых трамваев в Москве появятся не только трехсекционные "Витязи", но и новая для мегаполиса модель - "Львенок". Вагоны будут поставлены в столицу с 1 января 2021 по 30 июня 2022 года, рассказали в пресс-службе производителя "ПК Транспортные системы".

О появлении "Львенка" стало известно по итогам нового аукциона, разыгранного на поставку 114 трамваев для Москвы. Контракт заключили с победителем - "ПК Транспортные системы", производителем московских "Витязей". В общей сложности "Мосгортранс" получит 74 новых "Витязя" и 40 "Львят". Заключенный контракт предусматривает не только поставку, но и диагностику вместе с сервисным обслуживанием приобретенных вагонов в течение 30 лет.

"Москва придерживается четкого плана по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, включая трамвайный парк, - рассказал президент компании Феликс Винокур. - Благодаря современному яркому дизайну, эргономичному интерьеру, высокому уровню комфорта, трамваи "Витязь-Москва" завоевали сердца миллионов москвичей и гостей столицы. Уверен, что и односекционные трамваи "Львенок" не оставят горожан равнодушными".

В отличие от "Витязя" новый для Москвы "Львенок" - односекционный трамвай. Это инновационная переработка известного многим вагона 71-911. В основе новой машины - уникальная низкопольная тележка, произведенная на российском предприятии. Конструкторы особенно гордятся кабиной водителя, где предусмотрены даже системы помощи вагоновожатому при управлении трамваем. Смогли создатели "Львенка" значительно также уменьшить уровень шума в вагонах и поработали над плавностью хода. По сути, это такой же современный трамвай, как и "Витязь", только его можно использовать на менее загруженных маршрутах. Такие вагоны уже неплохо зарекомендовали себя в Перми, Ульяновске и Улан-Удэ.

Ранее власти Москвы объявили о масштабной программе обновления столичного трамвайного парка и инфраструктуры для этого вида транспорта. Как ожидается, к 2023-му в столичном мегаполисе будут курсировать только современные трамваи. И хотя тот же "Львенок" может ходить и по старым рельсам, в городе все равно обновляют трамвайные пути - 25 км рельсов только за этот год. Также трамвайные пути делают обособленными от проезжей части.

"Благодаря замене трамвайных путей трамваи пойдут еще быстрее и не будут задерживаться из-за автомобилей, - считает заместитель мэра Максим Ликсутов. - Также их движение станет тише - виброизоляционные маты сокращают вибрацию на 30 процентов, так что жителям близлежащих домов будет намного спокойнее. Во время замены путей мы применяем композитные шпалы. Их делают из вторсырья, переработанных материалов: пластиковых бутылок, тары и других отходов, таким образом, помогая природе".