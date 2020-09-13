Под Воронежем сгорело около 400 бюллетеней

На избирательном участке в Воронежской области произошел пожар. Огонь уничтожил порядка 400 заполненных бюллетеней для предварительного голосования. Избирком организовал повторное голосование.

Сообщение о пожаре в клубе совхоза "Воробьевский", где располагался избирательный участок № 0808, поступило к спасателям в 3.12. Час спустя огонь был локализован на площади 204 квадратных метра, никто не пострадал.

- Я нахожусь на месте, еще дымит, до конца пожар не потушили. Сейф мы достали, он закрыт, но внутри от температуры все сгорело - около 400 бюллетеней, - рассказал ТАСС председатель региональной избирательной комиссии Сергей Канищев.

По его словам, на избирательном участке № 0808 организовано новое голосование на резервном пункте. Списки избирателей восстановлены, главы сельсоветов оповещают населения о возможности проголосовать снова.

- Причина пожара устанавливается дознавателями. Пока явных признаков поджога не обнаружено, - рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.