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13.09.2020 19:43
Рубрика: Власть

Суд открыт

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала в Высшую квалификационную коллегию судей России заявление о прекращении полномочий судьи, председателя с 23 октября 2020 года.
За время председательства Ольги Егоровой столичные суды стали максимально открыты для работы журналистов. Фото: РИА Новости За время председательства Ольги Егоровой столичные суды стали максимально открыты для работы журналистов. Фото: РИА Новости
За время председательства Ольги Егоровой столичные суды стали максимально открыты для работы журналистов. Фото: РИА Новости

Вопрос о прекращении ее полномочий ВККС рассмотрит 22 сентября. Ранее Высшая коллегия судей рекомендовала назначить на должность председателя Мосгорсуда Михаила Птицына, который сейчас является председателем Южного окружного военного суда. На прошлой неделе его кандидатуру одобрила и кадровая комиссия при президенте РФ. Какой суд достанется новому председателю?

Кандидатуру Михаила Птицына одобрили на пост председателя Мосгорсуда

Мосгорсуд - это сегодня самый большой и технологичный суд Европы и России, который рассматривает в год более 2 миллионов дел. Многие из них - это широко известные на всю страну, громкие дела. Несмотря на огромное количество дел и нагрузку на судей, сегодня практически в их адрес не услышишь упреков в волоките или в формализме. Можно сказать, что за 20 лет предательства Ольги Егоровой прошла целая судебная эпоха. В частности, за это время в стране были введены институты суда присяжных, мировых судей. Благодаря усилиям Егоровой в таком мегаполисе, как Москва, за короткие сроки были созданы все необходимые условия для работы института присяжных как на уровне городского суда, так и районных судов. Серьезный вклад был внесен в развитие электронного правосудия. Многие из внедренных и действующих в московских судах информационных подсистем уникальны для России. Именно в Мосгорсуде заработал первый центр обработки данных, действуют системы аудиовидеофиксации заседаний , электронное исполнение судебных решений и многое другое. Сейчас идет разработка системы распознавания лиц и голоса.

За 20 лет предательства в Мосгорсуде Ольги Егоровой в стране прошла целая судебная эпоха

И вот еще о чем говорят все журналисты, и не только они - судебная система столицы за эти годы стала действительно открытой. Процессы, вызывающе широкий общественный резонанс не только в столице, но и в России, всегда доступны для СМИ.

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