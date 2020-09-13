Председатель Воронежской облдумы прокомментировал ход выборов

Голосование по выбору депутатов облдумы, Воронежской городской думы и членов ряда муниципальных советов проходит в регионе с 11 по 13 сентября. В субботу свой гражданский долг исполнил действующий председатель областного парламента Владимир Нетесов.

Он посетил избирательный участок в здании школы № 76 в Воронеже и ответил на вопросы журналистов. Нетесов подчеркнул, что для региона эта избирательная кампания примечательна не только своими масштабами, но и высокой конкуренцией. Всего в Воронежской области проходит 462 кампании. Жителям предстоит выбрать около четырех тысяч депутатов различного уровня. Претендентов на мандаты - почти семь тысяч. Самая крупная кампания - выборы депутатов областной думы. Здесь на 56 мест претендует почти 700 человек.

В Воронежской области образовано 1735 избирательных участков. Досрочное голосование происходит с 8 до 20 часов. В труднодоступных и удаленных населенных пунктах, где помещений для голосования нет, применяется механизм "Мобильный избиратель": люди могут заполнить бюллетень по месту своего нахождения. В Воронеже на 220 участках используются КОИБ-2017.

Владимир Нетесов отметил высокий уровень организации выборов: на участках обеспечена высокая доступность для голосования и максимальная санитарная безопасность. Все помещения обеспечены индивидуальными средствами защиты как для голосующих граждан, так и для членов избирательных комиссий и наблюдателей.

За ходом голосования ведется полномасштабный общественный контроль, все процедуры открыты и прозрачны. На участках работают наблюдатели от партий и региональной Общественной палаты. По информации областного избиркома для формирования корпуса наблюдателей было подано более шести тысяч заявок. Все избирательные участки региона, кроме семи с особым режимом доступа, оборудованы системами видеонаблюдения.