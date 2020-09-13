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13.09.2020 15:38
Рубрика: Общество

Школьница из Воронежа ответила неправильно и получила 100 баллов за ЕГЭ

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Конфликтная комиссия по ЕГЭ признала правоту воронежской школьницы Дарьи Ковалевой и засчитала ей 100 баллов на экзамене по социологии. Ранее оценка девушки была 99 баллов - один сняли за неполное, по мнению экзаменаторов, определение социальной мобильности.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Однако школьница доказала, что определение взято ею из федерального учебника - книгу она захватила с собой. В учебнике сказано, что социальная мобильность связана исключительно с изменением социального статуса.

- На мой взгляд, это слишком усеченный подход. Возможно, авторы хотели упростить задачу. Но упростить - не значит сделать так, чтобы она не годилась для решения конкретных вопросов, - рассказал "Вестям Воронеж" доцент кафедры социологии ВГУ Александр Довейко.

Однако эти претензии адресованы уже не Дарье, а авторам учебника, сотрудникам МГУ Марианне Кудиной, Галине Пушкаревой и Марине Рыбаковой. На запрос телекомпании в вузе не ответили. Конфликтная комиссия также сообщила авторам об ошибке в надежде, что в следующей редакции книги ее исправят.

- Я очень рада. Думаю, каждый одиннадцатиклассник меня поймет. Сто баллов - это большая цель и мечта, - рассказала Дарья Ковалева. Экзамен по социологии был для нее профильным - эту науку она собирается изучать и дальше.

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