Школьница из Воронежа ответила неправильно и получила 100 баллов за ЕГЭ

Конфликтная комиссия по ЕГЭ признала правоту воронежской школьницы Дарьи Ковалевой и засчитала ей 100 баллов на экзамене по социологии. Ранее оценка девушки была 99 баллов - один сняли за неполное, по мнению экзаменаторов, определение социальной мобильности.

Однако школьница доказала, что определение взято ею из федерального учебника - книгу она захватила с собой. В учебнике сказано, что социальная мобильность связана исключительно с изменением социального статуса.

- На мой взгляд, это слишком усеченный подход. Возможно, авторы хотели упростить задачу. Но упростить - не значит сделать так, чтобы она не годилась для решения конкретных вопросов, - рассказал "Вестям Воронеж" доцент кафедры социологии ВГУ Александр Довейко.

Однако эти претензии адресованы уже не Дарье, а авторам учебника, сотрудникам МГУ Марианне Кудиной, Галине Пушкаревой и Марине Рыбаковой. На запрос телекомпании в вузе не ответили. Конфликтная комиссия также сообщила авторам об ошибке в надежде, что в следующей редакции книги ее исправят.

- Я очень рада. Думаю, каждый одиннадцатиклассник меня поймет. Сто баллов - это большая цель и мечта, - рассказала Дарья Ковалева. Экзамен по социологии был для нее профильным - эту науку она собирается изучать и дальше.