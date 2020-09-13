СК начал проверку после ДТП с участием 12-летнего водителя

В Подмосковье сотрудники областного ГСУ СК начали проверку после того, как машина под управлением ребенка попала в аварию, уходя от погони ДПС, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье в Минском шоссе. Toyota под управлением 12-летнего подростка врезалась в отбойник. В салоне находились еще двое детей - мальчик и девочка 13 лет. Все трое в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Следователи выяснили, что один из подростков тайком взял ключи у своего отчима и позвал друзей кататься. Нарушив правила, юный водитель привлек внимание полицейского патруля. Он пытался уйти от погони, но потерял управление и врезался в препятствие.

СК выяснит все обстоятельства инцидента и даст оценку действиям полицейского патруля.