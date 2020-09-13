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13.09.2020 13:01
Рубрика: Происшествия

В ЦИК рассказали о случае двойного голосования в Воронежской области

Текст: Галина Мисливская

Почти детективная история произошла в одном из районов Воронежской области. Один из жителей 12 сентября путем давления на членов участковой комиссии смог проголосовать дважды. Об этом рассказала по видеосвязи в информационном центре ЦИК РФ заместитель председателя избирательной комиссии Воронежской области Наталья Репченко.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В ЦИК рассказали, как прошло голосование "на пеньке" в пятницу и субботу

По ее словам, в субботу гражданин Старухин В.Д. прибыл в помещение участковой избирательной комиссии в поселке Шуберское в то время, когда члены УИК проводили выездное голосование в том же поселке в нескольких минутах езды. Поскольку комиссия со списком и ящиком для голосования отлучилась всего на час, участок решили не закрывать, там дежурили несколько членов избиркома. Старухин потребовал выдать ему бюллетени, а ехать на место выездного голосования отказался в грубой форме.

Члены УИК, по словам Репченко, пошли навстречу избирателю. Убедились, что на придомовой территории он не голосовал, и выдали бланки. Однако предупредить коллег на выезде не успели: за четыре минуты, пока одни члены УИК дозванивались до других, Старухин успел на автомобиле добраться до места выездного голосования и получить бюллетени повторно.

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила коллеге из Воронежа, что Центризбирком рекомендует разводить во времени голосование на стационарным участке и на придомовой территории - во избежание подобных случаев. "Мы для того и пишем рекомендации, чтобы у провокаторов не было шансов", - отметила она.

"Это была бы анекдотичная ситуация, когда бы не было так грустно. Пожалуйста, делайте выводы", - добавила глава ЦИК. "Но я полагаю, этот человек осознанно пришел, устроил скандал, надавил на членов УИК, полагаясь на презумпцию доверия. Провокаторы есть, были и будут. Коллеги, будьте бдительны и не поддавайтесь давлению. Есть инструкция - выполняйте, пусть они потом лучше жалуются на наши инструкции", - сказала Элла Памфилова.

"Об этом случае обязательно надо сообщить в правоохранительные органы, это нельзя так оставлять", - добавила она.

По словам Натальи Репченко, правоохранители уже составили определение об административном нарушении. Согласно действующему законодательству, виновному грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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