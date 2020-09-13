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13.09.2020 23:53
Рубрика: Власть

В Смоленской области по итогам 20% протоколов лидирует Островский

Действующий глава Смоленской области Алексей Островский набирает 64,5% голосов по итогам обработки 20,2% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Напомним, Алексей Островский выдвинут на пост губернатора от партии ЛДПР. На втором месте оказался представитель КПРФ Андрей Митрофаненков, у которого 20,72% голосов, далее Ольга Калистратова ("Справедливая Россия") с 7,12% и Александр Бичаев ("Коммунисты России") с 5,23% голосов.

Чтобы победить в первом туре, одному из претендентов на пост губернатора нужно набрать 50% голосов плюс еще один голос.

Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты станут известны позднее.

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