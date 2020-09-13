В Воронеже открылся Х Платоновский фестиваль

Основная программа рассчитана на 14-27 сентября. Выставки открылись накануне. В областном музее имени И. Крамского можно увидеть картины авангардистов Александра Древина и Надежды Удальцовой - их выбрали из собраний Третьяковки, Русского музея и Тульского музея изобразительных искусств. Традиционную экспозицию классики советского фото подготовил московский "Мультимедиа Арт Музей".
В Воронеже покажут три спектакля, номинированных на "Золотую маску". Омский театр драмы привез "Время секонд хенд" - постановку Дмитрия Егорова по одноименной книге Светланы Алексиевич, реквиему по утопиям советской эпохи. Петербургский "Приют комедианта" предложит публике тарантиновскую трактовку "Преступления и наказания" (режиссер Константин Богомолов). Театр из Альметьевска (Татарстан) покажет драму "Магазин": через коллизию из жизни гастарбайтеров Эдуард Шахов приглашает к разговору о потере человечности.
Зрители ждут также "Шутников" с Константином Райкиным, любимую москвичами "Зобеиду", рассказы Платонова в прочтении Вахтанговского театра, актуальные премьеры воронежских театров. Недавно программу дополнили две столичные постановки - "Lе Тартюф. Комедия" (Театр на Таганке) и "Рыцарь пламенеющего пестика" (Московский драмтеатр имени Пушкина).
Бесплатно можно посмотреть видеоверсии спектаклей тех режиссеров, чьи имена ранее стояли в афише-2020. Хореограф Анжелен Прельжокаж прислал запись своей "Белоснежки", Михаэль Тальхаймер - "Трамвай "Желание", Алвис Херманис - "Ревизора". Кроме того, в видеопрограмме - оперные спектакли фестиваля в Экс-ан-Провансе и ведущих музыкальных театров Европы. Это первое появление оперы на Платоновском. Вживую такие технически сложные спектакли показывать негде.
Гвоздем музыкальной программы остался сольный концерт Михаила Плетнева. Споют звезда мировой оперы Ольга Перетятько в дуэте с солистом Мариинского театра Владиславом Сулимским. Также выступят и другие звезды классической музыки - пианист Борис Березовский, скрипач Никита Борисоглебский, виолончелисты Александр Рамм и Борис Андрианов.