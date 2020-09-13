В Воронеже открылся Х Платоновский фестиваль

Картины из Третьяковки, спектакли из программы "Золотой маски", концерт Михаила Плетнева - Платоновский фестиваль в этом году стартовал как ни в чем не бывало. Вопреки всему. Из-за антивирусных ограничений с июня пришлось переехать на сентябрь, зарубежных участников заменить российскими. Но организаторы постарались сделать так, чтобы зритель получил от новых событий не меньшее удовольствие.

Театральную сказку о вечной борьбе добра и зла "Зобеида" покажет гостям фестиваля московский РАМТ. Фото: Дирекция Платоновского фестиваля