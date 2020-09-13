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13.09.2020 23:29
Рубрика: Общество

Личный щит

Врачи рекомендуют продолжать носить маски в транспорте
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 205(8259)
Пассажиропоток московского транспорта почти полностью восстановится после пандемии. Только на МЦД, как заявил в субботу мэр Сергей Собянин, общее число пассажиров превысило 100 миллионов. Врачи видят в этом угрозу: коронавирус может "наложиться" на сезонное обострение гриппа и ОРВИ. И именно транспорт может стать катализатором этого процесса.

Ковид у большинства зараженных протекает бессимптомно - в этом одновременно и преимущество, и опасность вируса, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников. "Такие люди могут заразить окружающих, сами того не подозревая, - отмечает эксперт. - А маска является физическим препятствием на пути вируса". Да, этот элемент нашего внешнего вида пока непривычен и не совсем удобен, говорит вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Однако ее не обязательно носить постоянно: она актуальна только в местах массового скопления людей.

Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как показывают последние данные московского оперштаба по борьбе с COVID-19, до 38% вновь заразившихся - это горожане в возрасте от 18 до 45 лет, основные пользователи поездов, автобусов, трамваев. И даже если в вагоне никто не чихает и не сморкается, шанс заразиться от "бессимптомника" все еще велик.

Всего лишь 15 рублей - вот цена вашей индивидуальной безопасности. Именно по такой стоимости маски теперь продаются в метро и на МЦК. Цены существенно снизились с момента начала пандемии. "Получается, здесь маски даже доступнее, чем в большинстве аптек Москвы, - говорит заммэра Максим Ликсутов.

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