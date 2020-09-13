Движение теплоходов по Амуру у Хабаровска приостановлено из-за паводка

С 13 сентября движение пассажирских теплоходов по Амуру у Хабаровска временно приостановлено. Такое решение принято из-за высокого уровня воды в реке. К сегодняшнему утру Амур поднялся еще на девять сантиметров, достигнув отметки в 5,31 метра, сообщается на сайте правительства края.

Все остановки на левом берегу подтоплены.

- На садовых участках уже тоже становится опасно, ведь там много воды. Поэтому нужно переждать, когда ситуация нормализуется. Теплоходы еще будут ходить до момента, когда встанут на прикол к зиме, - рассказали в минтрансе региона.

Последние два дня речной транспорт только вывозил дачников с левобережья.

В самом Хабаровске готовятся встретить паводок. На строительство дамб в районе Красной Речки выделено 112 миллионов рублей. Решено также засыпать вход в затон у торгового центра "Броско Молл". В прошлом году гидротехническое сооружение на этом месте помогло защитить от подтопления прибрежную часть города, после его разобрали.

В целом в Хабаровском крае вода зашла на 1764 земельных и приусадебных, 1743 дачных участка, залила 19 отрезков автодорог в 12 населенных пунктах.

Гидрологи прогнозируют, что максимальный подъем уровня Амура у Хабаровска ожидается 21 сентября. Уровень реки достигнет 630 сантиметров.