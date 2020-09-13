Явка на выборах главы Камчатки к полудню превысила 29 процентов

Новости

Под Ростовом в лобовом ДТП пострадали пять человек 07:34
Осака обыграла Азаренко в финале US Open 07:05
"Даллас", благодаря Худобину, находится в шаге от финала плей-офф НХЛ 06:50
Помилованный президентом Филиппин морпех вылетел в США 06:35
Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Краснодаре 06:10
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире 06:00
В торговом центре в штате Индиана произошла перестрелка 05:40
На свадьбе в Чикаго погиб пятилетний ребенок 05:25
Telegraph: Британия откажется от общеевропейских норм в области прав человека 05:25
Синоптики рассказали о сложной погодной ситуации в ряде регионов ДФО 05:24
В Краснодаре загорелся жилой дом 04:59
США и Кипр подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны 04:51
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом 04:20
Трамп назвал провальными все выборы с голосованием по почте 03:37
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России 03:30
Уроки возобновились в школах Алеппо после снятия ограничений из-за COVID-19 03:25
Губернатор Луизианы ввел режим ЧП из-за шторма "Салли" 03:02
В США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета 02:32
Бушующие на западе США природные пожары унесли жизни 28 человек 01:48
Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари 01:35
SpaseX представит очередной прототип корабля Starship для полетов на Марс 01:25
Хет-трик Салаха принес "Ливерпулю" первую победу в чемпионате Англии 01:02
Китайский врач раскрыл секрет правильного употребления яблок 00:50
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ 12.09.2020
Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на Лесбосе 12.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 06:19
Рубрика: Власть

Явка на выборах главы Камчатки к полудню превысила 29 процентов

Текст: Юлия Гарднер

К 12 часам дня воскресенья явка на выборах губернатора Камчатского края составила 29,18 процента. Там работают 188 избирательных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Наиболее высокая активность по-прежнему наблюдается в Пенжинском районе - 77,57 процента, следует за ним Алеутский район - 70,77 процента, по территории бывшей Камчатской области лидирует Соболевский район - 62,53 процента, - приводятся в сообщении слова главы регионального избиркома Инги Ирининой.

За два предыдущих дня - 11 и 12 сентября - явка по краю составила 25 процентов.

Напомним, на пост главы Камчатки претендуют пять кандидатов. Среди них - самовыдвиженец, врио губернатора региона Владимир Солодов, Максим Близнюков от "Партии Роста". Дмитрий Бобровских представляет "Справедливую Россию", Валерий Калашников - ЛДПР, а Александр Остриков - "Патриотов России".

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Появилось видео крупного пожара в жилом доме в Краснодаре
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября