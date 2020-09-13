Явка на выборах главы Камчатки к полудню превысила 29 процентов

К 12 часам дня воскресенья явка на выборах губернатора Камчатского края составила 29,18 процента. Там работают 188 избирательных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Наиболее высокая активность по-прежнему наблюдается в Пенжинском районе - 77,57 процента, следует за ним Алеутский район - 70,77 процента, по территории бывшей Камчатской области лидирует Соболевский район - 62,53 процента, - приводятся в сообщении слова главы регионального избиркома Инги Ирининой.

За два предыдущих дня - 11 и 12 сентября - явка по краю составила 25 процентов.

Напомним, на пост главы Камчатки претендуют пять кандидатов. Среди них - самовыдвиженец, врио губернатора региона Владимир Солодов, Максим Близнюков от "Партии Роста". Дмитрий Бобровских представляет "Справедливую Россию", Валерий Калашников - ЛДПР, а Александр Остриков - "Патриотов России".