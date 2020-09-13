Явка на выборах губернатора ЕАО к полудню составила 62,79 процента

К полудню 13 сентября явка на выборах губернатора ЕАО составила 62,79 процента, сообщает избирком региона. За два предыдущих дня свой голос отдали 57,89 процента жителей.

На территории области работают 183 избирательных участках.

По словам председателя избирательной комиссии региона Елены Саутиной, выборы проходят спокойно. На всех участках работают наблюдатели, установлены камеры видеонаблюдения.

На пост губернатора ЕАО претендуют пять кандидатов, самовыдвиженцев среди них нет. Врио главы области Ростислав Гольдштейн баллотируется от "Единой России", Роман Куземский - от "Патриотов России". "Коммунистическая партия социальной справедливости" сделала ставку на Александра Крупского. "Справедливую Россию" представляет Владимир Дудин. Борис Тихонов выдвинут от партии "Родина".