Синоптики рассказали о сложной погодной ситуации в ряде регионов ДФО

Дожди существенно повысили уровень воды в реке Амур, что грозит подтоплениями. О сложной гидрологической ситуации в дальневосточных регионах рассказали в Гидрометцентре России.

"Проблемы на Амуре в районе Хабаровска и ниже него. Есть большая вероятность достижения критических отметок уровня, что грозит затоплением отдельных территорий. Дожди в регионе осложнили ситуацию", - приводит пояснения научного руководителя Романа Вильфанда ТАСС.

Сильные осадки пройдут и в Приморье. В Японское море выходит еще один тайфун, уже одиннадцатый по счету. Обильные осадки будут сопровождаться ветром порывами до 20 метров в секунду.