Свыше 80 тысяч человек проголосовали к 18:00 на выборах главы Камчатки

К 18:00 воскресенья на выборах губернатора Камчатского края проголосовали 80772 человека - 35,5 процента избирателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В лидерах все так же остается Пенжинский район с явкой 85,25 процента, Алеуты - 79,12 процента избирателей. В Соболевском районе свой голос отдали 70,04 процента.

- Уже итоговую явку избирателей на выборах губернатора Камчатского края мы узнаем вместе с подведением результатов, - оповестила председатель избирательной комиссии Камчатки Инга Иринина.

Участки для голосования - всего их 188 - закроются в 20:00 по местному времени.

Напомним, на пост главы края претендуют пять кандидатов.