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13.09.2020 13:30
Рубрика: Происшествия

В Бурятии врач заплатит за смерть пациента 80 тысяч рублей

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии врач-терапевт оштрафована за неправильно назначенный курс лечения, приведший к смерти пациента.

Осенью прошлого года к ней обратился мужчина, который жаловался на боли в локтевых, коленных, голеностопных суставах, которые плохо двигались. Медик назначила ему лекарство без предварительного обследования здоровья. Как выяснилось позже, показаний к назначению именно этого препарата не было, к тому же терапевт неверно рассчитала его дозировку.

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Мужчина пил лекарство, из-за чего получил острое медикаментозное отравление и скончался. Уголовное дело квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности.

При вынесении приговора суд учел раскаяние женщины, а также то, что она не была судима ранее и возместила моральный вред семье погибшего. Его родственники извинения приняли, претензий к врачу не имели.

"Суд уголовное дело прекратил, освободил ее от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80000 рублей", - рассказали в пресс-службе Еравнинского районного суда.

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