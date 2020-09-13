Новости

СК начал проверку после ДТП с участием 12-летнего водителя 16:52
Тайские власти потребовали от студентов прекратить добиваться реформы монархии 16:22
В Республике Коми проголосовал 21 процент избирателей 16:16
В ЦСКА опровергли, что на дерби будет сектор для болельщиков "Спартака" 16:14
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора 16:07
В Подмосковье 12-летний ребенок за рулем автомобиля устроил ДТП 15:27
В Якутии нашли уникальную мумию древнего медведя 15:27
В Грузии отложили начало очных занятий в школах 15:25
СМИ: "Зенит" заинтересован в экс-футболисте "Локомотива" Жоау Мариу 15:06
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказавшего двигателя 15:03
"Писающего мальчика" в Брюсселе нарядили медиком 14:47
В Италии до начала учебного года COVID-19 обнаружили у 13 тысяч учителей 14:33
В центре Петербурга задержали мужчину, который хотел поджечь церковь 14:29
Канцлер Австрии: Страна переживает начало второй волны коронавируса 14:28
СМИ: Роберт "Бэтмен" Паттинсон победил коронавирус 14:28
В ЕАО закрылись избирательные участки 14:02
Памфилова: Начальники "провокаторов от СМИ" должны нести ответственность 13:26
Сотни корейских судов устроили противостояние из-за водорослей 12:50
Израиль создаст базу разведки в ОАЭ для наблюдения за Ираном 12:41
В Лосином острове выпустили из вольера в естественную среду лосиху Дину 12:33
Губернатором Югры переизбрана Наталья Комарова 12:25
Во французском Бордо предложили отказаться от новогодних елей 11:59
Мишустин выделил еще 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребенка 11:56
Бетербиев получил травму ребра, его бой отменен 11:38
Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 15:27
Рубрика: Общество

В Якутии нашли уникальную мумию древнего медведя

Текст: Юлия Гарднер

На острове Большой Ляховский, который входит в состав архипелага Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане (Якутия), нашли мумию древнего медведя. Туша бурого хищника хорошо сохранилась, поэтому представляет для ученых большую ценность.

Изучать ее будут специалисты Северо-Восточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами.

Фото: Esercito Italiano - Comando Truppe Alpine
Растаявший в Альпах ледник обнажил идеальную мумию

Точный возраст медведя пока неизвестен. Предположительно, он жил в период каргинского межледниковья (50-24 тысячи лет назад, по другой классификации - 39,5-22,08 тысячи лет назад).

- На сегодня это первая и единственная находка в своем роде - целая туша медведя с мягкими тканями. Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте. По фотографии видно, что у медведя сохранился даже нос. Ранее находили только черепа и кости, - приводит пресс-служба СВФУ слова заведующей лабораторией "Молекулярная палеонтология" Лены Григорьевой.

Чтобы изучить находку, будет развернут международный научный проект. Ученые применят молекулярно-генетические, клеточные, микробиологические и другие исследования, столь же масштабные, как при изучении Малоляховского мамонта.

Пока мумия косолапого не доставлена ученым. К слову, сообщается, что в Абыйском районе Якутии была обнаружена еще одна подобная находка - ведутся переговоры для ее научного изучения.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В Иркутской области завершилось голосование на выборах губернатора
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа