В Якутии нашли уникальную мумию древнего медведя

На острове Большой Ляховский, который входит в состав архипелага Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане (Якутия), нашли мумию древнего медведя. Туша бурого хищника хорошо сохранилась, поэтому представляет для ученых большую ценность.

Изучать ее будут специалисты Северо-Восточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами.

Точный возраст медведя пока неизвестен. Предположительно, он жил в период каргинского межледниковья (50-24 тысячи лет назад, по другой классификации - 39,5-22,08 тысячи лет назад).

- На сегодня это первая и единственная находка в своем роде - целая туша медведя с мягкими тканями. Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте. По фотографии видно, что у медведя сохранился даже нос. Ранее находили только черепа и кости, - приводит пресс-служба СВФУ слова заведующей лабораторией "Молекулярная палеонтология" Лены Григорьевой.

Чтобы изучить находку, будет развернут международный научный проект. Ученые применят молекулярно-генетические, клеточные, микробиологические и другие исследования, столь же масштабные, как при изучении Малоляховского мамонта.

Пока мумия косолапого не доставлена ученым. К слову, сообщается, что в Абыйском районе Якутии была обнаружена еще одна подобная находка - ведутся переговоры для ее научного изучения.