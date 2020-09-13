В Приморье при взрыве в жилом доме погиб человек

Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме села Вознесенка Приморского края, один человек погиб.

По информации Единой диспетчерской службы Хорольского района, ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье. Оказалась разрушена квартира на втором этаже - у нее рухнули перекрытия. Частично повреждена квартира под ней.

Как сообщила ТАСС глава отдела по ГО и ЧС администрации Хорольского района Анна Бухалова, погибшему мужчине было 80 лет. Соседи рассказали, что сначала он сжег стоящий рядом с домом сарай, затем поджег гараж (там тоже слышали хлопок). После взорвалась его квартира - на месте нашли газовый баллон.

В общей сложности в доме проживал 21 человек. Их эвакуировали в местный Дом культуры.

На месте работают специалисты, которые разбирают завалы.

В село выехал губернатор края Олег Кожемяко, там он проведет оперативное совещание.