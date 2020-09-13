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13.09.2020 21:00
Рубрика: Общество

трезвое село

В забайкальской Ульяновке запретили спиртное
Текст: Юлия Гарднер (Забайкальский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
В селе Ульяновка Шилкинского района официально запретили продажу алкоголя. Таким образом, здесь появилась первая в Забайкалье территория трезвости.

С желанием убрать все спиртное из местных магазинов выступили сами жители села и его администрация. Большинством голосов идею поддержали. В Ульяновке проживает всего 170 человек.

Фото: Сергей Михеев
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- В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, будут крепкие семьи, станут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать. Должна быть административная поддержка всех уровней власти и краевого правительства в борьбе с пьянством, - сказал глава Забайкалья Александр Осипов.

Теперь на въезде в Ульяновку красуется плакат, где написано, что здесь - территория трезвости.

В прошлом году Забайкальский край вошел в десятку самых пьющих регионов России, заняв восьмое место. Как отметил главный внештатный врач-нарколог региона Олег Дубинин, 70,6 процента стоящих на учете в наркологическом диспансере страдают от алкогольной зависимости. Из них 85,1 процента - мужчины. При этом зависимы от спиртного преимущественно люди трудоспособного возраста, почти половина из которых в возрасте от 19 до 30 лет.

Кстати, в Якутии практика запрещать продажу алкоголя в маленьких населенных пунктах на законодательном уровне существует с 2015 года. Там насчитывается свыше 180 "трезвых" сел.

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