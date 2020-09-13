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13.09.2020 07:46
Рубрика: Общество

В Забайкальском крае появилось "трезвое село"

Текст: Юлия Гарднер

В селе Ульяновка Шилкинского района Забайкалья официально запретили продавать алкоголь. Таким образом, населенный пункт стал зоной трезвости.

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С такой инициативой выступили сами жители и администрация Ульяновки. Присвоение статуса "трезвое село" произошло в торжественной обстановке.

- В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, будут крепкие семьи, будут рождаться дети, - сказал на церемонии глава края Александр Осипов, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона.

На въезде в Ульяновку установили баннер, где написано, что населенный пункт является зоной трезвости.

В прошлом году Забайкалье по уровню алкоголизации занимало восьмое место среди всех российских регионов. Алкогольной зависимостью в крае страдает трудоспособное население - 91 процент, из них 52 процента - в возрасте от 19 до 30 лет.

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