Врио губернаторов Камчатки и Еврейской АО лидируют после подсчета более 70% протоколов

На губернаторских выборах в Камчатском крае и Еврейской автономной области подсчитаны данные более чем 70% протоколов участковых комиссий. В обоих регионах с большим отрывом лидируют временно исполняющие обязанности глав субъектов.

Согласно данным на табло в информационном центре ЦИК РФ, в Камчатском крае обработано более 86% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Врио губернатора - самовыдвиженец Владимир Солодов, он набирает 80,47% голосов. Ближайший преследователь, Валерий Калашников от ЛДПР, получает 6,68%.

В ЕАО также большинство набирает врио губернатора Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") - по итогам обработки 71,2% протоколов УИК, его результат 83,2% голосов. Вторым идет кандидат от "Справедливой России" Владимир Дудин - 6,98%.

Напомним, прямые выборы губернаторов проходят в Единый день голосования в 18 регионах. Еще в двух субъектах Федерации высших должностных лиц избрали члены региональных парламентов: в Ненецком автономном округе им стал врио главы региона Юрий Бездудный, в Ханты-Мансийском автономном округе на новый избрана утверждена действующий губернатор Наталья Комарова.